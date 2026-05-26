Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbimiz kesilen kurbanları, yapılan hacları ve kılınan bayram namazlarını kabul eylesin. Büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği günler olsun. Bayramımız küskünlüklerin bitmesine, birliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile olsun. Kalplerimiz birbirine, Hakk'a ve hakikate yakınlaşsın."
