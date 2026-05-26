Emine Erdoğan’dan Afrika Günü paylaşımı: Kardeşlerimizle gönül bağımız daim olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika; köklü medeniyetleri, kültürel zenginliği ve dinamik genç nüfusuyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri.

Yıllar içinde yakından tanıma fırsatı bulduğum Afrika halklarının sıcaklığı, dayanıklılığı ve misafirperverliği beni her zaman derinden etkilemiştir. Kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağının daim olmasını diliyorum" dedi.



LİTERATÜR ZENGİNLEŞİYOR

Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği projeler kapsamında literatüre birçok Afrika eseri kazandırıldı. Örneğin "Afrika Yemek Kültürü" kitabı, büyük bir emek ve gönüllülükle hazırlandı. Emine Erdoğan'ın, 2014-2020 yılları arasında ziyaret ettiği 23 Afrika ülkesindeki gözlemlerini ve anılarını aktardığı Afrika Seyahatlerim adlı kitabı büyük ilgi görüyor.