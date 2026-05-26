Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü

Muhammed UZUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini kaydetti. Filistin topraklarında barışın tesisi için de çabaladıklarını kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
