İtirafçı Yalçınkaya’nın “Açıklayamam” dediği isim Müsavat Dervişoğlu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla sürdürülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Sarp Yalçınkaya, İBB yolsuzluk dosyasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresiyle tanıştırılmasında rol oynayan üst düzey bir muhalefet partisi siyasetçisinden bahsetmişti.

DÖKÜM PAZARLIĞI

Yalçınkaya bu siyasetçinin Beylikdüzü'nde bulunan Yaşam Vadisi'ndeki Defne Restaurant'ta Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis'i bir araya getirdiğini söyledi. İfadesinin devamında, "Siyasetçi, İBB'nin döküm ve hafriyat izinlerini bakanlık tarafında Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB'nin tüm döküm ve hafriyat işlerini Murat'a vereceksiniz" demişti.

Bu görüşmenin ardından Gülibrahimoğlu'nun, Bakanlık nezdinde gerekli izinleri aldığı ve sonrasında hafriyat ile döküm işleri kendisine verildiğini ancak süreç bununla sınırlı kalmadığını aktarmıştı. Yalçınkaya, "Anlaşmanın ardından söz konusu siyasetçi, Gülibrahimoğlu'nun yanına giderek "komisyon" talebinde bulundu. Murat'ın bu talebe, 'Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem' diyerek karşı çıktı" beyanında bulunmuştu. Yalçınkaya, siyasetçinin kamuoyunda önemli bir isim olduğunu belirterek, "Can güvenliğim açısından isim vermeyeceğim" demişti. Yalçınkaya'nın "korktuğu için" tutanağa yazdırmadığı bu ismin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğunu ve bu referans ilişkisinin tüm ihale ağını başlatan anahtar olduğunu ortaya çıktı.