Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum’da vatandaşlarla bayramlaştı

Nice bayramlara sağlıkla, huzurla, birlik ve beraberlikle erişme temennisinde bulunan Tekin, "Her bayram buraya gelirken sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getiriyorum. Bugün de sayın Cumhurbaşkanımızın bayram tebriklerini ve selamlarını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Erzurum'a ayrı bir değer veriyor." ifadelerini kullandı.

Tekin, dünyanın içinde bulunduğu duruma işaret ederek, "Türkiye ve dünya çok kaotik günlerden geçiyor. Etrafımız bir ateş çemberi. Sadece Türkiye'nin etrafı değil, dünyanın birçok bölgesinde insan hakları ve demokrasi ihlalleriyle karşı karşıyayız. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Bize 'İyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz' diyor. Bu bana inanılmaz gurur veriyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Gerçekten çok zor dönemleri onun liderliği, onun karizmatik otoritesi sayesinde sağlıkla, sıkıntı yaşamadan aştık." diye konuştu.

Bayramlarda memleketi Erzurum'a geldiğini ifade eden Tekin, her bayram daha öncekine göre daha coşkulu, birlik ve beraberliği daha güçlü bir bayramlaşma töreni yaptıklarını anlattı.

Tekin, şöyle devam etti: "İl başkanımız, Mehmet Sekmen ve milletvekillerimizle beraber çok örnek teşkil edebilecek birlik beraberlik sunuyoruz. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız gelip Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygısı sunuyor, teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisinden öncekine teşekkür ediyor. Milletvekillerimiz, eski milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız konuşuyor. Peki geçtiğimiz hafta bir siyasi partinin genel merkezinde neler yaşadık? Önceki genel başkanların fotoğrafları bir geliyor onu indiriyor, öbürü geliyor onu indiriyor yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet ve bela okuyor. Şimdi Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş diye eminim hepiniz dua ediyorsunuzdur."

Bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu: "Gerçekten böylesine kaotik bir ortamdan, böylesine tartışmaların olduğu bir ana muhalefetin olmasından dolayı şahsen rahatsızım. Peki nasıl bakıyoruz mevzuya? Biz şöyle bakıyoruz: Türkiye bu işleri keşke yaşamasaydı. Rahmetli Erbakan hoca derdi ki 'Biz onların birbirlerini tanıdığı kadar onları iyi tanımayız. Bir şeyler söyleniyorsa doğrudur' diyordu. Bende öyle bakıyorum şahsen ve şöyle değerlendiriyorum: Sayın önceki Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamak yerine önceki kurultayda tartışmalı, şaibeli kurultaydan şikayetçi olan delegeleri ikna etmeyi tercih etseydi, onları davet edip, yaptıkları şeyin hukuka uygun olduğunu anlatıp onları ikna etmeyi başarabilseydi bunların hiçbirisini yaşamayacaktık. Dolayısıyla bu olayın arkasında başka bir şaibe aramaya gerek yok. Yeterince şaibe zaten orada var. Ben Allah'a hamt ediyorum. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. AK Parti ailesi gibi birbirine kenetlenmiş bir ailemiz var. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum eski milletvekili Mustafa Ilıcalı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ve ilçe belediye başkanlarıyla partililerle bayramlaştı.

