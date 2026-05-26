Öğrencilerin mağduriyet yaşamasına izin verilmedi

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, Resmî Gazete'de yayımlanan 25 Mayıs 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerine mevcut yapısı içinde devam etmesine karar verildi. Karar, üniversitenin kurucu vakfına kayyum atanmasının ardından yürütülen mali, idari ve kurumsal incelemeler sonrası alındı. YÖK tarafından hazırlanan değerlendirme raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Yapılan incelemelerde üniversitenin mevcut yapısının korunması, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve yükseköğretim sistemindeki istikrarın sürdürülmesi gerekçeleri öne çıktı.

EĞİTİME DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı değerlendirmesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin mali yapısının koruma altına alındığı ve mevzuata uygun şekilde faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi. Üniversitede hâlen yaklaşık 22 bin öğrenci, 1100 akademik ve idari personel ile 1000'e yakın kısmi zamanlı akademik personel ve çalışan öğrencinin bulunduğu ifade edildi. YÖK Başkanı Erol Özvar da süreçle ilgili yaptığı açıklamada ilk kararın yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınan hukuki bir işlem olduğunu belirtti. Özvar, son değerlendirmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenciler, aileler ve üniversite çalışanlarının beklentilerini dikkate alarak mağduriyet oluşmaması yönünde hassasiyet gösterdiğini söyledi.