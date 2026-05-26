On yıl değil, bin yıl da geçse 15 Temmuz’u unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programlarının bu yıl farklı bir konseptle hazırlanması talimatını verdi. Bu kapsamda, 15 Temmuz'un yıldönümünde adeta "milli hafıza seferberliği" yapılacak. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, 15 Temmuz'un unutulmaması ve yeni nesillere doğru şekilde aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmesini istedi. Bunun üzerine AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı harekete geçti. Erdoğan'ın isteği doğrultusunda AK Parti ile İletişim Başkanlığı çalışmalarına başladı. 15 Temmuz'un 10'uncu yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin, önceki yıllardaki anma programlarının ötesine geçerek, hem milli hafızayı güçlendiren hem de son 10 yılda elde edilen kazanımları ortaya koyan kapsamlı bir organizasyona dönüştürülmesi amaçlanıyor.

81 İLDE 1 AY SÜRECEK

Bu süreçte hem AK Parti hem de hükümet kanadının ayrı ayrı çalışmalar yürütmesi planlanıyor. Bayram sonrası başlayacak çalışmalarla hain darbe girişimi için 81 ilde 1 aydan fazla sürecek çeşitli programlar gerçekleştirilecek. Dijital mecralar başta olmak üzere televizyon, açık hava ve uluslararası iletişim kanallarını kapsayan geniş çaplı bir iletişim kampanyası yürütülecek. Hazırlanacak programlarda, 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu direnişin ve demokrasi mücadelesinin yeniden hatırlatılması, şehitler ve gazilere yönelik vefa çalışmalarının öne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda Türkiye'nin güvenlik, savunma, demokrasi ve kalkınma alanlarında attığı adımların da kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.

KAHRAMANLARIN ADLARI YÜREĞİMİZE KAZINDI

15 TEMMUZ'DA elinde al bayrağı, göğsünde vatan ve iman aşkı olan yiğitlerin üzerine hainler, uçaklar ve tanklarla saldırdı. Kalkışma sonucunda 253 şehidimiz, binlerce gazimiz olmuştu. Kahramanların isimleri tek tek yüreklerimize kazındı. Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit düştü. 23 yaşında şehit olan Yiğit'in annesi her bayram kızının mezarı başında üniformasını koklayarak gözyaşı döküyor.

Komiser Yardımcısı Gülşah Güler de Gölbaşı'nda şehit oldu. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da Gölbaşı Özel Harekât Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile arkadaşları Yunus Uğur'du. Aynı mahallede komşu evlerde büyüyen 3 isim liseyi bitirdikten sonra girdikleri polis okulunda, yan yana kep atarak mezun oldular.

Çocukluktan görev yerine kadar kaderlerini bir yaşayan üç can yoldaşının kaderi hain darbe gecesi atılan bombayla birlikte sona erdi. Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe girşimi gecesi darbecilere ilk kurşunu sıkan vatan sevdalısıydı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren Halisdemir, darbecilerin silahlarından çıkan onlarca kurşunla şehit düştü.

SABAH, DARBECİLERE KARŞI DEMOKRASİNİN KALESİ OLDU

TÜRK basınının büyük bir kısmı, devletin kılcal damarlarına kadar sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) baskısı altında sessizliğe bürünürken, bu karanlık ağın gerçek yüzünü ilk kez SABAH gün yüzüne çıkardı. 15 Temmuz'da yaşanan hain işgal girişimi, SABAH'ın yıllar boyu verdiği mücadelenin ne kadar hayati olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

Turkuvaz Medya çalışanları, kurşunların gölgesinde görevlerini sürdürerek demokrasiden yana tavır koydu. Darbecilerin baskılarına rağmen, ertesi sabah "Milli İrade Tokadı" manşetiyle çıkarak halkın yazdığı demokrasi destanını ölümsüzleştirdi. O gece şehit olan 253 vatan evladının ve binlerce gazinin hatırasını ise bir onur nişanı olarak sayfalarında taşımaya devam ediyor. SABAH'ın bu dik duruşu, en büyük takdiri şehit ailelerinden gördü. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit'in "SABAH susarsa Türkiye susar" sözleri, SABAH'ın demokrasinin sarsılmaz kalesi olduğunu ortaya koydu.