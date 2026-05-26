Özel’in yırtma videosu kurgu çıktı

CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararını tanımayan CHP'lilere yönelik gerçekleştirilen müdahalenin ardından Özgür Özel'e mutlak butlan kararının bulunduğu belge teslim edildi. Belgeyi eline alarak inceleyen Özgür Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek sitem etti ve kararın tebliğ edildiği belgeyi yırttı. Bu görüntüleri de videoya çektirerek servis ettirdi.

Ancak gerçek bambaşka çıktı. Özgür Özel'in, gelen tebligatı önce okuduğu ortaya çıktı. Özel'in okuduktan sonra tekrar görüntü aldırarak sanki okumadan yırttığı anlaşılsın diye rol yaptığı görüldü.