Siyasi eşkıyalığa izin vermeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Maalesef CHP Genel Merkezi'nde toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Biz siyasi eleştiriyi, protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştiri ve siyasi protestonun, demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanına yaklaşamaz. Bu sözleri söyleyenler, bu sözleri sadece kendi isimlerinin yanına yazdırmış olurlar. Biz tabii ki siyasi protesto, siyasi eleştiri olsa bunlar konusunda gayet saygıdeğer bir tutum takınıyoruz ama iş şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net şekilde söylüyorum; siyasi zorbalığa, siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz.

CUMHURBAŞKANI'MIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Cumhurbaşkanlığı makamına, partimize, arkadaşlarımıza dönük bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız. Bakın bu 1-2 gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Türkiye'nin demokrasisi olgundur. Türkiye'nin rejimi, siyasi hayatı pek çok krizin içinden geçmiştir, bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelmenin neticesi olarak da yüce milletimizin büyük feraseti, basireti, devlet hayatımızın binlerce yıllara dayanan tecrübesi sayesinde atlatılmayacak kriz yoktur ama onun yerine siyasi yetersizliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Bu kadar net konuşuyorum; çünkü kendi meselelerini çözemeyenlerin, kendi meseleleriyle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya siyasi yetenek koyamayanların artık gelinen noktada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti'mizi, Cumhur İttifakı'mızı bu üslupla hedef alması karşısında bizim onların önüne koyacağımız şey, en net ve en kesin hukuki ve siyasi mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız.

GAZETECİ YUMRUKLUYORSUN DEMOKRASİDEN BAHSEDİYORSUN!

Meydanda gazeteci yumrukluyorsunuz. Kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz. Ondan sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Türkiye'de sandığın ve milletin en yüksekte tutulma iradesi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde taşınmıştır. Siyasetçinin konuşacağı yer kürsüdür, parti otobüsüdür. Siyasetçinin TOMA üzerinde ne işi var? Polis kardeşlerimiz gelmişler, oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizin güvenliğinizi sağlamak için bulunuyorlar. Kanunu, mahkeme kararını yerine getirmek için çalışırlar. Kürsüde var olamayanlar TOMA üzerine çıkıyorlar.

HADDİNİ AŞAN KARŞISINDA MİLLET İRADESİNİ BULUR

Bunlar, milletin verdiği mesajı, sandıktan çıkan iradeyi tamamen kendi ideolojik saplantılarına, kendi siyasi ihtiraslarına alet etmeye çalışan bayatlamış vesayet senaryolarıdır. Herkes haddini bilecek, herkes yerini bilecek. Sınırları aşmaya çalışanlar karşılarında her zaman hukuku ve milletin iradesini bulurlar.

AK PARTİ BU OLAYIN HİÇBİR TARAFINDA YOK

İki üç yıl evvel partimizin bir toplantısında, bir kongremizde konuşurken 'CHP'nin içi Ortadoğu'dan daha karışık' demiştim. Ortadoğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Ortadoğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz, hiçbir tarafında da olmaya niyetimiz yok.