SON DAKİKA… Özgür Özel ‘Genel başkanı 2 milyon üye seçsin’ demişti! Müslim Sarı’dan cevap: Siyasi bir polemik!
SON DAKİKA… Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerilim zirveye ulaştı! Parti adeta bölünmenin eşiğine gelirken Özgür Özel ve yönetimi, yargı kararını tanımadıklarını açıkladı. Mevut yönetime rest çeken ve kurultay çağrısı yapan Özel "2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim" çağrısı yaptı. CHP PM Üyesi Müslim Sarı, çağrıyla ilgili ‘siyasi polemik’ ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA… Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.
ÖZEL VE TAYFASI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Genel merkezden ayrılmak istemeyen Özgür Özel ve tayfası parti merkezini savaş alanına çevirmişti. Koltuk arayışına devam eden ve kurultay çağrısı yapan Özel, bu kez de "CHP Genel başkanını 2 milyon CHP'li seçsin" önerisiyle geldi!
Özel "2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim" dedi.