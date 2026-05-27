Başkan Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde vatandaşlarla buluşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine” Bayramlaşma ve Fetih Kutlaması programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yayımladığı video mesajda, programa tüm İstanbulluları davet etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na tüm İstanbulluları davet etti.
"BAYRAM SEVİNCİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı'nın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine dikkat çekerek, İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşların bayramını tebrik etti. Özdemir, asırlardır merhametin, kardeşliğin ve medeniyetin merkezi olan İstanbul'da bayram sevincini hep birlikte yaşayacaklarını belirtti.
Özdemir mesajında, Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar gönlü mahzun tüm kardeşlerin dualarında olduğunu da ifade etti. Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında duran güçlü bir vicdan olmaya devam ettiğini vurgulayan Özdemir, bayramların kardeşlik, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren müstesna günler olduğunu kaydetti.
TÜM İSTANBULLULARI PROGRAMA DAVET ETTİ
Bu yıl Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinin İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü heyecanıyla birleştiğini belirten Özdemir, "29 Mayıs Cuma günü, Cuma namazının ardından İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü ve bayramlaşma programımız vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştireceğimiz 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı'mıza sizleri ailelerinizle birlikte davet ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.