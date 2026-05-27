Başkan Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde vatandaşlarla buluşacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na tüm İstanbulluları davet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan programda İstanbullularla bir araya gelecek.

"BAYRAM SEVİNCİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı'nın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine dikkat çekerek, İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşların bayramını tebrik etti. Özdemir, asırlardır merhametin, kardeşliğin ve medeniyetin merkezi olan İstanbul'da bayram sevincini hep birlikte yaşayacaklarını belirtti.

Özdemir mesajında, Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar gönlü mahzun tüm kardeşlerin dualarında olduğunu da ifade etti. Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında duran güçlü bir vicdan olmaya devam ettiğini vurgulayan Özdemir, bayramların kardeşlik, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren müstesna günler olduğunu kaydetti.