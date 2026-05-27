Başkan Erdoğan: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayramların birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.Vatandaşlarla birlikte Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda ettiği namazın ardından cemaatle bayramlaşan ve vatandaşlara hitap eden Erdoğan, çıkışta basın mensuplarıyla soru-cevap gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bayramlar; sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Kurban Bayramı'nın da bunlardan ayrı, kendine has bir ayrıcalığı vardır. Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz; kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler; orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti, birlik ve beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haclarını kabul etsin. Rabbim oradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."



"ZALİM NETANYAHU GEREKEN DERSİ ALACAKTIR"



Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:



"Her şeyden önce bir Filistin'i, bir Gazze'yi yaşadık. Orada yaşananlar bizler için bir duruş, bir vakfe oldu. İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır. İnşallah bizler de bu duruşu en kısa sürede hep beraber görür ve yaşarız. Bunun bizzat yaşanmasını bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."



Açıklamanın ardından Başkan Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ve simit ikramında bulundu.