Bakan Tekin’den bayram mesajı: Çocuklarımız ekranın gölgesinde büyümesin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel zamanlar olduğuna dikkat çekti. Bayramların yalnızca dini bir vecibe değil, aynı zamanda kardeşlik, paylaşma ve merhamet duygularının yeniden hatırlandığı önemli bir kültürel miras olduğunu belirten Tekin, çocukların ve gençlerin bu iklimi yaşayarak büyümesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Mesajında aile bağları, komşuluk kültürü ve yardımlaşma geleneğine vurgu yapan Tekin, "Değer aktarımı ancak görülerek, hissedilerek ve paylaşarak sağlanır. Büyüklerin duasına, aile sofralarının bereketine ve yardımlaşma kültürüne temas eden her çocuk, bu milletin vicdan mirasını geleceğe taşır" ifadelerini kullandı. Mesajında çocukların dijital dünyadan uzaklaşıp sosyal hayatın içinde büyümesine de vurgu yapan Bakan Tekin, bayramların bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Tekin, "Evlatlarımızın ekranın gölgesinde kalmak yerine ailelerinin şefkatinde, büyüklerinin yanında ve hayatın içinde büyümesi ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşıyor" dedi.