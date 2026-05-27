Demokrasi şehitlerine vefa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde büyük zulümlere uğrayan demokrasi şehitlerinin ailelerini kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette; Menderes'in torunu Işık Menderes, Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın (idam kararı verildi ancak yaşı nedeniyle uygulanmadı) torunu Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı.

Darbenin 66'ncı yıldönümü gerçekleşen görüşme, "milli irade ve demokrasi hafızası" açısından sembolik bir anlam taşıyor. 17 Eylül 2000 tarihinde demokrasi şehitlerinin anıt mezarını ziyareti sırasında şeref defterine yazdığı mesajın metni, aileler tarafından Erdoğan'a takdim edildi.

ONUR DUYDUK

Menderes ve arkadaşlarının aileleri, Başkan Erdoğan'la görüştükten sonra yaptıkları açıklamada "Türk demokrasi tarihine damga vurmuş merhum devlet ve siyaset adamlarının aile temsilcileri olarak ilk kez Sayın Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edilmekten onur duyuyoruz. Görüşmemizde dönemin devlet adamlarının aziz hatıraları yâd edilmiştir. Merhum devlet adamlarımızın temsil ettiği demokrasi ve kalkınma anlayışının Türk siyasi hayatında bıraktığı etkinin bugün de güçlü şekilde hissedildiğini görüyoruz" denildi.