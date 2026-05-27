İzmir’de CHP’li belediye başkanı tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, eski zabıta müdürü ve şu anda zabıta olan Sezgin Kuş ile inşaat şirketi sahiplerinin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Yurtdışında olan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve imar usulsüzlüklerine aracılık ettiği öne sürülen MİRYA grup yetkilisi eşi Şamil Göçtü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Güzelbahçe'de 13 yıl başkan yardımcılığı yaptıktan sonra, 2024'te belediye başkanı olan Günay, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma', 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olmak'la suçlanırken, suç şebekesinin 2009'dan itibaren birlikte hareket ettiği belirtildi. CİMER'e şikâyetle başlatılan soruşturmada şüphellilerden Mustafa Günay ile Özgür Bayraktar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.