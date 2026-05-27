Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi: Tedbir kararı kalktığında kurultay yapılacak
Mahkeme kararı ile görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaşıyor... Özgür Özel ile bayramlaşma olmadığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu "Ayrılma doğru değil. Bizim partinin itiraz kültürü var. Bu partiyi diri tutar" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kalktığında kurultayın yapılacağını açıkladı.
Özgür Özel ile bayramlaşma olmadığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
Ayrılma doğru değil. Bizim partinin itiraz kültürü var. Bu partiyi diri tutar.
Kurultay yapılacak. Ancak yapay zemininde yapılması gerekiyor. Tedbir kararı kalktığında kurultay yapılacak. Genel başkanı kurultay seçer.