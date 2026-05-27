Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sular durulmuyor. Eski genel başkan Özgür Özel döneminden kalan ve şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edilen lüks araç, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından "Haram" etiketiyle satışa çıkarıldı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, siyaset gündemini sarsan bu lüks araç krizinin perde arkasını ve araçların üzerindeki çarpıcı ifadeleri yerinden aktardı.

CHP Genel Merkezi önünde sergilenen lüks araçlardan ilki, plakasına yerleştirilen isimle dikkat çekiyor. İBB soruşturmasında itirafçı olan bir müteahhit ile ilişkili olduğu iddia edilen araç hakkında İlter Yeşiltaş, "Sol taraftaki aracın plakasının üzerine Aziz İhsan Aktaş ismi yerleştirilmiş. Bu aracın, İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tarafından genel merkeze hediye edildiği iddia ediliyor. Aracın üzerinde ise 'Müteahhit Aziz'den satılık HARAM araç' ifadesi yer alıyor" sözleriyle skandalı aktardı.

BELEDİYE KASASINDAN ÖZEL'E LÜKS DİZAYN!

Teşhir edilen ikinci araç ise yerel yönetim kaynaklarının şahsi konfor için nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın isminin yer aldığı araçla ilgili süreci anlatan İlter Yeşiltaş, "Diğer araçta ise Özkan Yalım'ın ismi plaka olarak yerleştirilmiş. Mevcut yönetim, bu aracın iç dizaynının Özkan Yalım tarafından belediye kasasından karşılanarak yapıldığını iddia ediyor. Aracın camındaki 'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık HARAM araç' yazısı ise dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle: CHP'nin iki aracı 'haram para' ibaresiyle satışa çıkarıldı! İşte o araçlar... | Video

ÖZEL'DEN "HABERİMİZ YOKTU" SAVUNMASI

Skandalın patlak vermesinin ardından CHP'nin mevcut yönetiminden konuya ilişkin açıklamalar gecikmedi. Partideki bu lüks araç kullanımından daha sonradan haberdar olduklarını dile getiren Özgür Özel, "Bu durumdan haberimiz yoktu, iç dizayn masraflarının Özkan Yalım'ın kendi cebinden karşılandığını biliyorduk. Eğer bir kamu zararı varsa bunu öderiz" ifadelerini kullanarak bir anlamda usulsüzlüğü kabul etmiş oldu.

ARAÇLAR SATIŞA ÇIKARILIYOR

Siyasetin gündemine bomba gibi düşen ve "haram" etiketiyle genel merkez önünde sergilenen bu iki lüks aracın akıbeti de belli oldu. Uzun süredir tartışmalara neden olan araçların satılacağını belirten İlter Yeşiltaş, "Edindiğimiz bilgilere göre mevcut yönetim bu iki aracı satışa çıkaracak. Araçların üzerindeki yazılarla eski yönetime yönelik sert mesajlar verilmeye devam ediliyor" diyerek genel merkez önündeki son durumu paylaştı.