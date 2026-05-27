Koltuğu kaybetti dengesi bozuldu

CHP'de şaibeli kurultayla ilgili mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in dengesi bozuldu. İzmir'de 'bayramlaşma' adı altında miting düzenlemek isteyen Özel önce "Biz Cumhuriyet Meydanı'na gideceğiz" diye inat etti.

Valilik tarafından meydana "kısıtlı sayıda kişi alınabileceği" gerekçesiyle bu talep kabul edilmeyince Gezi benzeri görüntüler ortaya çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, Valiliğin bu kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirterek, partilileri Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

Meydan polis barikatıyla kapatıldı. İzinsiz miting ısrarının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı.

Meydana giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu. Özel'in Ankara'da TOMA'nın üzerine çıkmasının ardından, İzmir'de de bir destekçisi TOMA'ya çıkarak su fışkırtan mekanizmaya zarar verdi.

Valilik, miting için 700 metre ilerideki Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmesine rağmen Özel yandaşları uzun süre polisle arbedeye girdi. Olaylarda 2 kişi gözaltına alındı. Özel konuşmasında "2 milyon CHP'li genel başkanını seçsin, kazananın elini öpeceğim" gibi absürt bir öneri sundu.

ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI DA DÜŞÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili arasındaki bilek güreşi kızıştı. CHP Genel Merkezi'nin, Özgür Özel'in grup başkanlığının düşmesi için 3 sayfalık dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na teslim ettiği bildirildi. Meclis Başkanlığı'na sunulan dilekçede, grup toplantısı gündeminin 3 gün önceden milletvekillerine bildirilerek yapılabileceği vurgulandı. Söz konusu dilekçe, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını da taşıyor. İstinaftan çıkan mutlak butlan kararı ile genel başkanlığını kaybeden Özgür Özel'in böylelikle grup başkanlığını da kaybetmesi bekleniyor. Özel'in kısa süre önce yaptığı "grup başkanlığı seçimi" hamlesini boşa çıkarmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu seçimin tekrarlanacağını da bildirdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu hukuki manevrası ile birlikte Özel'in kısa süre içinde hem "grup başkanı" sıfatını kaybetmesi hem de Meclis'teki odasını boşaltması bekleniyor.