Mavi vatanda Karayel rüzgârı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle envanterini genişletiyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) aralık ayında 17 kişilik karinalı botların envantere girdiğini açıkladı. TSK'nın nefes kesen tatbikatı EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda yerli ve milli imkânlarla üretilen, zorlu askeri ve profesyonel denizcilik operasyonları için geliştirilen "Karayel" hücumbotları ilk kez görev aldı. Karayel karinalı botlar, yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi, yüksek dalga mukavemeti ve kısmi balistik koruma özelliklerine sahip. Hücumbotlar, denizde saatte 60 knot sürate ulaşabiliyor. Personeli korumanın yanı sıra üzerindeki makineli tüfek gibi silah sistemleriyle ateş desteği sağlayan milli hücumbot, tasarımı sayesinde yüksek dalgalara karşı da üstün direnç gösteriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

11.65 metre boy

3 ton ağırlık

1050 beygir motor gücü

17 mürettebat taşıma kapasitesi

Kısmi balistik koruma

1 adet makineli tüfek

60 knots maksimum seyir hızı

Yüksek manevra ve hareket kabiliyeti

Balistik korumalı yakıt deposu

Ayarlanabilir ray mekanizmalı süspansiyonlu oturma sistemi

Modüler operasyonel güverte düzeni