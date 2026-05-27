MHP Lideri Bahçeli: Bayramda kardeşlik bağları kuvvetlenir
"Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin yumuşadığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği; fedakârlığın ibadetten, paylaşmanın imandan, vefanın ihlastan filizlendiği mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve şükrü içerisindeyiz. İnsan, yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil; komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, kimsesizin duasına nail oldukça insandır. Bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsile ile bugün Türkiye'ye düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız; yalnız kendi milletimiz için değil; hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkûm edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir."
Bu arada, Bahçeli dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'i telefonla arayarak bayramlarını tebrik etti.
