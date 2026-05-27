Ömer Çelik'ten "27 Mayıs" mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyoruz." dedi

AK Parti Sözcüsü Çelik, X hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 66'incı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

Demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan #27Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. Millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

