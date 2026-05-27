Pezeşkiyan’la bayramlaştı
Başkan Erdoğan dün öğleden sonra annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan görüşmede İran halkının bu zor zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığın ifade ederek "Barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışacağız, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.
Başkan Erdoğan, dün ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
