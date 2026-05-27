‘Şehidim bayramın mübarek olsun’

Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Mezarlık ve şehitlikleri ziyaret eden vatandaşlar dualar edip gözyaşı döktü.

'BEN GELDİM YAVRUM'

Erzincan Garnizon Şehitliği'ne aileler kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları kabirleri başında dua etti, Kuran-ı Kerim okudu. 2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın yakınları da dua etti.

Antalya'da şehitlikleri ziyaret eden aileler, evlatlarının kabirlerine karanfil koyup dua etti. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 18 Kasım 2012 yılında şehit olan Komando Üsteğmen Gökhan Korkut'un (27) babası Veli, annesi Leyla Korkut şehitliğe koştu. Baba Veli Korkut önce bütün şehit mezarlarına tek tek karanfil koydu. Ardından eşi ile birlikte şehit evladının mezarı başında dua edip, "Her bayram sen gelirdin. 14 yıldır ben geliyorum evladım. Bayramın mübarek olsun" dedi.

Şemsettin ve Naime Akkuş çifti Siirt'in Pervari ilçesinde 15 Eylül 1999'da askeri helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olan hemşire kızları Canan Akkuş'un mezarını ziyaret etti. 27 yıldır her bayram öncesinde kızlarının mezarını ziyaret eden Akkuş ailesi, "Kızımız Canan Akkuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörde kurban verdiği ilk hemşire şehididir. Bayramlarda bizi yalnız bırakmıyordu, şimdi biz onu yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

Trabzon Şehitliği'nde de duygu dolu anlar yaşandı. 3 Mart 2020'de Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in ailesi de evlatlarının kabrini ziyaret etti. Baba Oktay Tuncer ile anne Seher Tuncer, "Oğlumuzla bayramlaşmaya geldik. Onu çok özledik" diyerek gözyaşı döktüler.

Çorum'da mezarlıklarda ziyaret yoğunluğu yaşandı. Ziyaret sırasında mezarların bakımını da yapan vatandaşlar, kabirlerdeki çiçekleri sulayıp çevre temizliği yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla, partilerinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Ziyarette, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakıldı, Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

