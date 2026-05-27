SON DAKİKA… Özgür Özel CHP’den istifa mı edecek? Yeni parti sorusuna çok net cevap verdi
SON DAKİKA… Belediyelerindeki rüşvet ve yolsuzluk çarkı birer birer ortaya dökülen Cumhuriyet Halk Partisi’nde 38. Olağan Kurultayı mahkeme kararı ile geçersiz sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi resmen göreve başlarken, parti adeta parçalandı… Delegelere rüşvet vererek şaibeli şekilde koltuğa oturan Özgür Özel’in CHP’den ayrılacağı ve yeni bir parti kuracağı iddiaları ortaya atıldı. Bayram namazı sonrası soruları yanıtlayan Özel, Kılıçdaroğlu’na destek verenlere ateş püskürdü, istifa iddialarını ise ilk kez yanıtladı. İşte detaylar!
SON DAKİKA… Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.
ÖZEL CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?
Rüşvetle aldığı koltuğu teslim etmemek için her yolu deneyen Özgür Özel'in CHP'den ayrılacağı iddia edildi. Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, istifa iddialarına yanıt verdi.
"KİMSE PARTİDEN AYRILMASIN"
Özel "İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Geçmişte bizi desteklemeyen arkadaşlarımıza tepki gösterenler var. Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır onlarla bir gönül bağımızı yoktur" diyerek Kılıçdaroğlu destekçilerine gözdağı verdi!