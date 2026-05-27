TÜRGEV, 8. Etnospor Kültür Festivali’ndeki standında ziyaretçilerini ağırladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde TÜRGEV de yer aldı.

Festival boyunca TÜRGEV standında, çocuklar, gençler ve ailelere yönelik çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. GİF bünyesinde hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, uygulamalı geleneksel sanat atölyeleri gün boyunca ziyaretçileri ağırladı.

Etkinliklerde hat sanatı, geleneksel motif çalışmaları ve etnik resim atölyeleri öne çıktı. Katılımcılar Türk kültürüne ait geleneksel sanat dallarını uygulamalı çalışmalarla yakından tanıma fırsatı buldu.

TÜRGEV yurtlarında kalan uluslararası öğrenciler de festival programlarında aktif rol aldı. Kırgız ve Uygur kökenli öğrenciler tarafından gerçekleştirilen geleneksel sanat çalışmaları ve kültürel etkinlikler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Etkinliklerde farklı coğrafyalara ait kültürel miras unsurları tanıtılırken ortak medeniyet kültürüne ilişkin örnekler paylaşıldı.

GİF müzik dinletilerinde de geleneksel ezgilerin modern yorumlarla buluştuğu performanslar renkli görüntüler oluşturdu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasının önemine işaret etti.

Festivalin gençlerin kendi kültürünü tanıması, geleneksel sanatlarla bağ kurması açısından çok kıymetli bir buluşma olduğunu kaydeden Yılmaz, "Standımızda dört gün boyunca yoğun bir ilgi vardı. Gençlerin atölyelerde üretimin içinde yer alması, farklı kültürlerden öğrencilerin kendi birikimlerini paylaşması bizim için son derece anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrencilerin etkinliklerde aktif görev üstlenmesinin kültürel etkileşimi güçlendirdiğini belirten Yılmaz, Kırgız ve Uygur kökenli öğrencilerin kendi kültürlerini ziyaretçilerle paylaşmasını çok kıymetli bulduğunu, bu tür buluşmaların ortak kültürel hafızanın yeniden hatırlanmasına katkı sağladığını kaydetti.

Festival süresince TÜRGEV standını Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da ziyaret etti.