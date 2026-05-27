Türkiye bir istikrar adası
Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve barış vurgusu yaptı: Bayram kalplerin yumuşamasına, sıkılı yumrukların açılmasına vesile olsun. Rabbim, bizleri barışın olduğu bayramlara kavuştursun
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Rabb'imin bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu nice bayramlara kavuşturması niyazında bulunuyorum. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğerkâmlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Bayram kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olsun.
İSRAİL PERVASIZCA YIKIM VE KATLİAMI SÜRDÜRÜYOR: İslam âlemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasadışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. İsrail'in tahrikleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
TÜRKİYE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR BAŞARI HİKÂYESİ YAZIYOR: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye, ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini, başta savunma sanayiimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1.6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikâyesi yazmaktadır. Yeni dönemin parlayan yıldızlardan biri Türkiye'miz olacaktır.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ MENZİLE GÖTÜRÜYORUZ: Ülkemizin istikbali ile bölgemizin istikrarı açısından stratejik değer taşıyan Terörsüz Türkiye süreciyle terör musibetinden milletimizi kurtarma irademiz tamdır.
