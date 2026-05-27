Türkiye HAYAT 112 uygulamasını sevdi

İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilen "HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması", hizmete sunulmasının ardından geçen 1 hafta içinde yarım milyon indirme sınırına yaklaştı. e-Devlet entegrasyonuyla çalışan yeni nesil portal; fotoğraf ve video ekleme özellikleriyle 112'ye yapılacak bildirimlerde "dijital dilekçe" dönemini başlattı. 7 günde IOS'ta 170 bin, Android'de ise 250 bin indirme sayısına ulaşan uygulamaya en çok ihbar emniyet birimlerine, şehir bazında ise İstanbul'dan yapıldı. Portal sayesinde vatandaşlar seyahat edecekleri güzergâhlardaki EDS'leri, sabit radarları ve hız koridorlarını görebilecek, yol boyunca kaç trafik kontrolünden geçileceği bildirilecek. Böylece sürücülerdeki "tuzak radar" algısının önüne geçilecek.

AFETLERDE SMS SİSTEMİ

Uygulama, 5 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerde, sarsıntının yaşandığı yerin 100 kilometre yarıçapındaki vatandaşlara "İyi misin?" mesajı gönderecek. Eşzamanlı olarak sistemde kayıtlı 5 yakına otomatik "Merak etmeyin, o güvende" mesajı gönderilecek.

KADES, UYUMA VE OKUL ACİL TEK ÇATIDA

Uyuşturucuyla mücadele uygulaması "UYUMA" ve kadına şiddete karşı geliştirilen "KADES", HAYAT 112 çatısı altında birleştirildi. Öğretmenlerin güvenliği için geliştirilen "Okul Acil" modülü akıllı saatlere entegre edildi. Uygulama ile sokak hayvanları, trafik kazaları, yangın, terör ve siber suçlar gibi birçok kategoride hızlı ihbar imkânı tanındı.

KİMLİK BİLGİLERİ GİZLİ TUTULACAK

Vatandaşlar "İhbarımı gizli tut" seçeneğiyle KVKK'ya uygun olarak suçla mücadeleye güvenle destek olabilecek. Panik anlarında dijital menülerle vakit kaybetmek istemeyenler için geleneksel sesli arama butonu da sistemde korunuyor. İçişleri Bakanlığı mühendislerince geliştirilen ve İngilizce dil desteği de sunan yerli portal, yeni dillerle güncellenecek. En fazla ihbar yapılan şehirlerden İstanbul ilk sırada yer alırken mega kenti Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Kahramanmaraş izledi.