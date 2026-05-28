28 Mayıs seçimi asrın projelerinin mührü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'te seçim zaferiyle başlayan yeni dönemde Türkiye, savunmadan enerjiye, dış politikadan sanayiye kadar birçok stratejik alanda dikkat çeken hamlelere imza attı. Milli Muharip Uçak KAAN'ın gökyüzüyle buluşması, Karadeniz gazının sisteme verilmesi, Gabar'da petrol üretiminin artması ve savunma sanayi ihracatındaki rekor yükseliş, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun sahaya yansıyan en somut örnekleri oldu. Türkiye, son üç yılda yalnızca bölgesinde değil küresel ölçekte de daha güçlü, daha etkin ve daha bağımsız bir aktör olma yolunda kritik eşikleri geride bıraktı.

SAVUNMA SANAYİİNDE GAZA BASILDI: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, savunma sanayiindeki yerlilik oranlarını yüzde 10'lardan yüzde 90 seviyelerine çekmeyi başardı. 28 Mayıs 2023 seçimleri sonrası ise kritik projeler birer birer hayata geçirildi. Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde başarıyla gerçekleştirdi. Bu ilk test uçuşunda 13 dakika havada kalan uçak, 8.000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. Bayraktar KIZILELMA ise ilk mühimmatlı uçuşunu Eylül 2025'te gerçekleştirdi. Çelik Kubbe devreye alındı.

ENERJİDE KRİTİK ADIMLAR: Nükleer Enerjiye Geçişte seçim sonrasında hızlandı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Mersin Akkuyu NGS'de ünitelerin devreye alınma süreçleri hızlandırıldı ve nükleer teknoloji ulusal şebekeye entegre edilmeye başlandı. Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerinin devreye alınması ve yer altı depolama kapasitelerinin artırılmasıyla ulusal arz güvenliğinde kritik adımlar atıldı. Gabar'da günlük 100 bini aşan petrol üretimi gerçekleştirildi.

ŞEHİR HASTANELERİ BİRBİRİ ARDINA AÇILDI: Erdoğan'ın güçlü liderliğinin sağladığı istikrar sağlık politikalarına da yansıdı. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi ve Aydın Şehir Hastanesi kapılarını hizmet için açtı.

OYUN KURUCU DIŞ POLİTİKA: Seçimlerin ardından gelen istikrar, dış politikaya da yansıdı. Gazze'de süregelen sistematik siyonist soykırıma karşı en güçlü duruşu Türkiye gösterdi. Suriye'de 14 yılı aşkın süren iç savaş da Erdoğan'ın yürüttüğü stratejik diploması sayesinde Türkiye lehine sonuçlandı.