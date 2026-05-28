Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Büyük Ankara Buluşması 16 Haziran’da

AK Parti Ankara Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşların katıldığı programda birlik, beraberlik ve güçlü teşkilat vurgusu öne çıktı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek büyük Ankara teşkilat buluşmasının da müjdesini verdi. Özcan, “O gün sadece bir program yapmayacağız; birliğimizi, gençliğimizi ve davamıza olan sadakatimizi ortaya koyacağız” diyerek teşkilatı tarihi buluşmaya davet etti.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 20:40 Son Güncelleme: 28 Mayıs 2026 20:46

AK Parti Ankara Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa, Kürşad Zorlu, Fuat Oktay, Orhan Yegin, Hakan Han Özcan, il ve ilçe teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda birlik, beraberlik, kardeşlik ve teşkilat ruhu vurgusu öne çıkarken, konuşmalarda Türkiye'nin geleceği, teşkilat çalışmaları ve Gazze ile Kudüs'e yönelik mesajlar dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, bayramların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın fedakarlık ve teslimiyet ruhunu taşıdığına dikkat çekti.

Türk milletinin tarih boyunca fedakarlığın ve mücadele ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Zorlu, şunları söyledi: "Bayramlar, birlik ve beraberliğin en önemli zeminidir ve bizi bir arada tutan, birlikte yaşama irademizi pekiştiren çok önemli bir platformdur. Kurban Bayramı'nın teslimiyet ve fedakarlık gibi çok ayırt edici yönleri vardır. Türk milleti olarak fedakarlığın, vatan için canını hiçe saymanın ve mücadele ruhunun dünya üzerinde en iyi yaşatıldığı milletiz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesindeki krizlere rağmen güvenli bir liman haline geldiğini vurgulayan Zorlu, Türkiye'nin güçlü liderlik sayesinde çevresindeki ateş çemberine karşı istikrarını koruduğunu söyledi. Zorlu, iç cephenin güçlendirilmesinin önemine işaret ederek şöyle konuştu: