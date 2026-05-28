AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş: CHP’deki koltuk kavgası bizi ilgilendirmiyor

"CHP'NİN BÖLÜŞEMEDİKLERİ RANTLARI, PAYLAŞAMADIKLARI KOLTUKLARI BİZİ HİÇ AMA HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

CHP'deki iç kavganın AK Parti'yi ilgilendirmediğini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Özellikle son günlerde yaşananlar doğrultusunda ama bu sürecin tamamına yayılabilecek şekilde bizim fikrimiz, bakış açımız şudur değerli arkadaşlar. Bu davaları yani yolsuzlukla ilişkili, sürdürülen soruşturmaları da işte bu son günlerde devam eden davalara ilişkin kararların da verilmesini teşkil eden davaları açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bilgileri, belgeleri, mahkemelere ulaştıranlar Cumhuriyet Halk Partilidir. İtirafçı olanlar, 'Ben buradaki yanlışlığın, ahlaksızlığın, uğursuzluğun parçası oldum' diyenler yine Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bunun AK Parti neresinde? Hiçbir yerinde yok. Ama bir gün Özgür Özel kalkıyor bu işin avukatı oluyor hüküm veriyor. İddia ediyor. Milletin, memleketin bunlara ayıracak vakti de tahammül edecek sabrı da yok değerli arkadaşlar. Onun için kendi içlerindeki kavgaları, bölüşemedikleri rantları, paylaşamadıkları koltukları bizi hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bizim gözümüzde, gönlümüzde, ufkumuzda ancak ve ancak milletimize hizmet var. Taş üstüne de taş nasıl koyarız, nasıl Türkiye'yi geleceğe daha güçlü hazırlarız, medeniyet duruşuyla, büyük ve güçlü Türkiye istikametinde bugün ne yapıyoruz, yarın ne yapacağız. Bizim tek gündemimiz bu. Onun için onların rant alması da koltuk kavgası da bizi ilgilendirmiyor. Bu olaylara karşı hiçbir şekilde sokakları, siyaseti provoke etmeye çalışanlara karşı o işledikleri provokasyon imkanını onlara kesinlikle vermeyeceğiz. Olduğumuz yerde de hakikatten, doğruluktan aldığımız hakikatleri milletimize anlatmayı da bir görev bilerek sürdüreceğiz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör