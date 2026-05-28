AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş: CHP'deki koltuk kavgası bizi ilgilendirmiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'deki iç kavganın AK Parti’yi ilgilendirmediğini belirterek, "Kendi içlerindeki kavgaları, bölüşemedikleri rantları, paylaşamadıkları koltukları bizi hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Büyük ve güçlü Türkiye istikametinde bugün ne yapıyoruz, yarın ne yapacağız. Bizim tek gündemimiz bu." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve partililerin katıldığı programda konuşan Büyükgümüş, "Bizler burada birlik, beraberlik halinde kardeşçe, muhabbetle, özgürce bir aradayız. Ama Gazze'deki kardeşlerimiz büyük bir soykırımla karşı karşıya. Türkistan'daki kardeşlerimiz her gün acılarla buluşmak mecburiyetinde. Dünya mazlumlarına umut olacak, daha adil bir dünyanın kurulmasına öncülük edecek bir anlayışla siyasi çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
"BU BAŞARIYI BU AZİZ TEŞKİLAT HEP BİRLİKTE BAŞARDIK"
Yalova'daki projelere de konuşmasında değinen Ahmet Büyükgümüş, "Kardeşlikle, birlikle, beraberlikle Türkiye Yüzyılı hedefleri etrafında kenetlenip, bir araya geldikçe aynı ruh ve heyecanla Yalova'mızı geleceğe taşıyacağız. Yalova'nın inşallah daha müreffeh yarınlara hazırlanması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Belediye başkanlarımızla, bakanlıklarımızla, Yalova'mızda neyi daha ileriye taşırız, hangi adımlarla, eğitimden enerjiye ne yapabiliriz. Biz bunun telaşı içerisindeyiz. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde, ruhunda, özünde milletimize hizmet etmek vardır. 2023 seçimlerini hep birlikte geçirdik. Ve Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyerek milletimizin sadece bir Cumhurbaşkanı seçmesini değil aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye istikametinde ülkemizin yürüyüşünü, yoluna devam edişini teyit etmiş, mühürlemiş olduk. Bu başarıyı bu aziz teşkilat hep birlikte başardık" diye konuştu.
"BİZ İNSANLIĞIN UMUDU, DÜNYA MAZLUMLARININ UMUDU OLACAK"
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlara dikkat çeken Büyükgümüş, şunları söyledi:
"2023 yılında millete umut olarak takdim ettikleri adamı ne hale getirdiklerini milletimiz izliyor. Onun hakkında ne söylediklerini, neler ifade ettiklerini hepimiz izliyoruz. Bakın Türkiye öyle ülkelerden bir ülke değil. Bizim burada vatan bildiğimiz topraklar sadece bir fiziki anlam taşımıyor. Biz insanlığın umudu, dünya mazlumlarının umudu olacak, Anadolu'nun o ruh kökünden aldığımız inançla yola devam eden kadrolarız. Onun için dünyada eşitsizlikler karşısında, adaletsizlikler karşısında o haklı duruşu, o güçlü iradeyi Türkiye'nin temsil etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. Ve bunun karşısında ne kadar savruk ne kadar vizyonsuz, geçimsiz, umutsuz bir siyasal anlayışın yer aldığını da her gün apaçık bir şekilde görüyoruz."