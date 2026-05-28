Alparslan Türkeş’in mezarına ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, bakır ibrikle kabre su döktü. Ziyaretin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçen Bahçeli, partililerle bayramlaştı, vakıf temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nı da ziyaret eden Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Ülkücüler sisli gecelerin sarsılmaz ve yılmaz yolcularıdır" dedi. Öte yandan Bahçeli CHP'de 'Mutlak butlan' kararıyla ilgili Türkgün Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede "Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. CHP'de 'arınma ve durulma' sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmeli. Beklentimiz, bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecek. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecek" dedi.