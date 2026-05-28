AYM’den tartışmalı kelepçeli muayene kararı
Ankara'da 10 yıl önce 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Sokak terör saldırısının faillerinden Muharrem Canikli hakkında Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) dikkat çeken bir karar çıktı. Tekirdağ Cezaevi'nde hükümlü olan Canikli, bel fıtığı şikâyetiyle sevk edildiği hastanede kelepçelerinin çıkarılmamasını protesto ederek tedaviyi reddetti ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın takipsizlik kararının ardından Canikli, dosyayı AYM'ye taşıdı. Yüksek Mahkeme, "kötü muamele yasağının" ihlal edildiğine hükmetti. AYM, cezaevinden hastaneye sevk edilen hükümlünün kelepçeli muayene edilmesini "insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele" olarak nitelendirerek hak ihlali kararı verdi. Yeniden soruşturma için dosya Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken tazminat talebi reddedildi. 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1185 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.