Bahçeli’den İstanbul’un fethi mesajı: Türk milletinin imanla karılmış harcı, bütün cihana ilan edilmiştir

"İSTANBUL'UN FETHİ KUTLU OLSUN"

İstanbul'un fethinin Türk milletini adına gerçekleştirdiği tarih hamlesi olduğundan bahseden Bahçeli, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi; Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir. Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul'a nizam kuran, emaneti gözeten, reayayı himaye eden ve zaferin şerefini merhametle ikmal eden bir cihan hükümdarı olarak girmiştir. Ayasofya'ya sığınanlara can ve hürriyet teminatı verilmesi, askerin halka fenalık etmesinin menedilmesi, İstanbul'un iskanla, vakıflarla, çarşılarla, mekteplerle, külliyelerle yeniden ihya edilmesi fethin aynı zamanda bir medeniyet inşası fiili olduğunu göstermiştir. İşte Fatih'i çağların ötesine taşıyan hakikat de budur. Bu kutlu yıl dönümünde, İstanbul'u bizlere vatan kılan büyük hakan Fatih Sultan Mehmed Han'ı; onun yiğit askerlerini, Akşemseddin Hazretleri'ni, Ulubatlı Hasan'ı ve fethin bütün isimsiz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İstanbul'un Fethi kutlu olsun."

