Bakan Bolat: Türkiye artık dünyada öncü ve kurucu bir ülke

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bolat'ı valilik binasında Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile il protokolü karşıladı. Valilik ziyaretinin ardından Polisevi'nde emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Bolat, polis teşkilatının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Zübeyde Hanım Sevgi Evleri'ni ziyaret eden Bakan Bolat, burada kalan çocuklarla sohbet ederek bayram sevincine ortak oldu. Program kapsamında AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'na geçen Bolat, partililerle bayramlaşma programına katıldı.

"TÜRKİYE İSTİKRAR ADASIDIR"

Bayramlaşma programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin çevresindeki savaş ve kriz ortamına rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Bolat, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrarını koruduğunu dile getirdi.

Bolat konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Etrafımız adeta ateş çemberi. Şer güçler sürekli dünyada istikrarsızlık ve kaos oluşturmaya çalışıyor. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Çok sayıda ülkenin gıpta ettiği, imrendiği, rol model aldığı bir Türkiye'miz var. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın güçlü ve dirayetli liderliği ile kadrolarının 2002'den bu yana ortaya koyduğu başarılı performansın büyük payı vardır. Türkiye artık dünyada öncü ve kurucu bir ülke, dikkate alınan saygın ve itibarlı bir ülke haline geldi. Türkiye'miz tam bir istikrar adası, güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor."

"EKONOMİMİZ KRİZLERE KARŞI DAYANIKLI"

Türkiye'nin son yıllarda kişi başına düşen milli gelirde önemli artış sağladığını ifade eden Bolat, tarımdan savunma sanayisine kadar birçok alanda büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

Tarım, sanayi, ulaştırma, altyapı, enerji, çevre, eğitim, sağlık ve savunma sanayisinde önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması ve dış ticaret dengesinin güçlendirilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti. Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen dayanıklılığını koruduğunu söyleyen Bolat, enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de enerji ve temel ham madde tedarikinde sorun yaşanmadığını ifade etti.

"TARIMDA BU YIL ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLENİYOR"

Geçen yıl yaşanan kuraklık, don ve sel felaketlerinin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Bolat, bu yıl ise tarım sektöründe çift haneli büyüme beklendiğini söyledi.

Bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların tüm İslam coğrafyasını etkilediğini ifade eden Bolat, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Türkiye'nin dış politika ve savunma politikalarında barışın tesisi için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Bolat, terörle mücadelede de önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Konuşmasının sonunda hükümetin eğitim, sağlık, ekonomi, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Bakan Bolat, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör