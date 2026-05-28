Başkan Erdoğan Türk hacıların bayramını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Türk hacılar ile telefonda görüşerek bayramlarını kutladı. Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum burada, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti.

Kurum, Erdoğan'a, "Efendim burada 300'e yakın hacımız var, seslenmek ister misiniz?" diye sorarak, bayramını kutladı. Başkan Erdoğan, telefondan hacılara seslenerek, "Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Türk hacılar, kendilerine hitap eden Başkan Erdoğan'ı alkışladı.