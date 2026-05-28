Başkan Erdoğan, Türk hacılarla telefonda görüştü: Dualarınızda bizleri de unutmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Arafat’taki Türk hacılarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyorum. Rabbim haccınızı makbul eylesin. Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah. Hepinize selamlar." dedi.

Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türk hacılarla bir araya geldi.

"DUALARINIZDA BİZLERİ UNUTMAYIN"

Başkan Erdoğan, Eyyüp Kadir İnan aracılığıyla telefondan hacılara seslenerek, "Selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyorum. Rabbim haccınızı makbul eylesin. Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah. Hepinize selamlar." dedi.

"BÜTÜN DOSTLARIMIZ SİZLERİ SELAMLIYORLAR"

Başkan Erdoğan ile telefonda konuşan Türk hacı adayı ise "Dualarımızdasınız. Bütün dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar" dedi.

Halil İbrahim Ğlkü - Editör
