CHP’nin önünde haram araç sergisi

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, dün genel merkezde tarihi bir gövde gösterisine imza attı. Biri Aziz İhsan Aktaş tarafından alınan, diğeri ise Özkan Yalım tarafından yaklaşık 10 milyon liraya iç dizaynı yaptırılan iki ultra lüks makam aracı, parti binasının bahçesine çekilerek sergilendi. Araçlardan birinin üzerine "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç", diğerine ise "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" yazıldı. Plaka kısımlarında ise Aziz İhsan Aktaş ile Özkan Yalım'ın isimleri yer aldı.

'DERHAL SATIN'

Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde, "aşırı şatafatlı" olmaları sebebiyle büyük tepki çeken söz konusu araçlar, gün boyu genel merkezde partililerin gözleri önüne serildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu iki aracın bir an önce satılması ve partinin bu lekeden kurtulması yönünde talimat verdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, "CHP'de arınma resmen başladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.