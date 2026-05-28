Demokrasi şehitleri dualarla anıldı
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs darbesi sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik, 65'inci vefat yıldönümlerinde düzenlenen törenleriyle anıldı. İadeiitibarları sonrasında Topkapı Anıt Mezar'ına defnedilen demokrası şehitlerine vatandaşlar dualar etti. Topkapı'daki anıt mezarı ziyaret eden Fahri Alem Çelik, "Adnan Menderes bence büyük alimlerden birisiydi. Böyle bir ölümü hak etmedi. O dönemler teknoloji yoktu vatandaş haberdar olamadığı için ardından giden olmadı. Fakat Cumhurbaşkanımızın teknoloji ile irtibatı sayesinde halk arkasında durdu hainlere kaptırılmadı. Bu ülkede bizim gibi görünen fakat dış mihraklara çalışan çok hain var. Biz vatanseverlerin sayesinde bu günlere gelebildik. Fakat düşmanların yapamadığını içimizdeki hainler yapmaya çalışıyorlar. Allah onlara fırsat vermesin" diye konuştu.