Doku cinayetinde bir araç daha incelemeye alındı
Tunceli'de korkunç bir cinayete kurban giden Gülistan Doku'nun soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski Vali tutuklu Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'na ait lüks cip bulundu. Savcılığın talimatıyla el konulan araç, DNA incelemesi amacıyla Ankara Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Savcılık daha önce de edki Vali Tuncay Sonel'in kullandığı araçlar ile oğluna ait aracıda Ankara Krminal Daire Başkanlığına göndermişti. Koruma Eroğlu'nun aracıyla birlikte incelemedeki araç sayısı 7'ye yükseldi. Ankara Kriminal de çalışmaların sürdüğü araçlarda, DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak, elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak. Bu arada aracın 2023 yılından bu yana tamir için İstanbul'da olduğu belirtildi ve araç İstanbul'dan Ankara'ya götürülmüş.