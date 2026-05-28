e-Duruşma sistemiyle yargılama hızlanacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijital dönüşüm kapsamında e-Duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni düzenleme ile e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak, Bölge Adliye Mahkemelerinde hayata geçirilecek, avukatların yanı sıra davalı, bilirkişi, tanık gibi tüm ilgililer e-Duruşma yoluyla dinlenebilecek. Yapılacak yazılımlarla birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkân sağlanacak. Hâkimlerin gerekli hâllerde e-Duruşma yöntemine re'sen karar verebilmesi, böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığının artırılması hedefleniyor.