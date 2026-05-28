Erdoğan, Mehmetçikle telefonda bayramlaştı: ‘Milletimizin iftihar kaynağısınız’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerle bir araya geldi. Güler'in telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hudut kartallarına seslenerek şöyle dedi:

Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum.

'GÜVEN VE İSTİKRAR ÜRETEN ÜLKEYİZ'

Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar, sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin, hangi sorunlarla boğuştuğu bilhassa son aylarda gayet net görüldü. Biz, hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz EFES-2026 Tatbikatı'nda bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor, bayram günlerinde dahi görevinizi özveriyle yerine getiriyorsunuz.