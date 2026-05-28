İhale verdikleri ’Beton Kralı’na şartname hazırlattılar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihalelerine fesat karıştırma soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre, "Yol ve Metrobüs Güzergahlarında Asfalt ve Beton Kaplama Yapılması" ihalesinin teknik şartnamesinde "hazırlayan" kısmında "Beton Kralı" olarak bilinen Niyazi Baştürk ve Süleyman Bakan isimlerinin yer aldığı belirtildi. Aynı ihaleyi kazanan şirketin ise Koloni İnşaat olduğu ifade edildi.

Niyazi Baştürk, bir kişinin öldüğü metrobüs kazasında yargılanmış bir süre hapis yatmıştı. Niyazi Baştürk'ün SGK kayıtlarında Koloni İnşaat çalışanı olarak göründüğü, ayrıca şirket adına proje müdürlüğü yaptığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.