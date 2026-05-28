İletişim Başkanı Duran'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, can Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.
Kardeş Azerbaycan halkını muhabbetle selamlayan Duran, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü liderlik ve sarsılmaz dayanışma sayesinde iki ülke arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel barış ve istikrar adına önemli bir örnek olmaya devam etmektedir. Tek millet, iki devlet anlayışıyla kardeşliğimiz daim olsun."
Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü en kalbî duygularımla kutluyorum.— Burhanettin Duran (@burhanduran) May 28, 2026
