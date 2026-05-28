İstanbul Valisi Gül’den İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü etkinliklerine davet

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, fetih gün boyunca yürüyüş, mehter konserleri, hatim programları, gösteri uçuşları, mapping etkinlikleri, konserler ve havai fişek gösterileriyle kutlanacak.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Gül, "Fethin arifesinde fetih şenliklerinin bütün hazırlıkları tamamlandı. İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya, etkinliklere davet ediyoruz." dedi.

Etkinliklerin görülmeye değer olduğunu kaydeden Gül, "İlk defa dronları kullanarak fethi canlandırıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, 7'den 70'e herkesin izlemesi gereken görsel bir şölen olacak. Dronlarımız yaklaşık 15 dakika fethi canlandırarak görsel olarak tarihi özetlemiş olacak." diye konuştu.

Fetih ruhunun muhafaza edilmesi gerektiğini kaydeden Gül, "Hemşehrilerimizden son isteğimiz, adeta düğün yeri gibi evlerini, iş yerlerini bayraklarla süslemeleri. Fethi şehir olarak kutlamamız lazım." ifadesini kullandı.

KENTTE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER

Kentin birçok noktasında gerçekleşecek etkinlikler kapsamında, yarın saat 09.30-18.00 arasında Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyni ziyarete açılacak. Saat 10.30'da Fatih Camisi'nde Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyaret edilecek.

Kutlamalar kapsamında saat 11.00'de ise Beyazıt Meydanı'ndan başlayıp Ayasofya Meydanı'na kadar sürecek "Fetih Yürüyüşü" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na 1453 Genç Hafızdan 1453 Hatim" programı da saat 12.00'de Fatih Camisi Külliyesi'nde yapılacak.

Program kapsamında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde saat 12.30'da "1453 Hatim Programı" yapılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere tüm selatin camilerde de cuma namazı sonrası aşure ve lokma ikramı olacak.

Saat 12.15'te "Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi" temalı görsel gösteri deneyim çadırı ziyaretçilere açılacak.

Deniz etkinlikleri kapsamında saat 15.00'te Sarayburnu Limanı'nda gemi korteji gerçekleştirilecek.

Kutlamalar çerçevesinde SOLOTÜRK gösterisi saat 18.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak.

Akşam programında ise saat 20.30'da Üsküdar Sahili'nde 1. Ordu Komutanlığı Bando Konseri düzenlenecek. Saat 21.00'de yine Üsküdar Sahili'nde dron ve havai fişek gösterisi düzenlenecek.

FETİH COŞKUSU, MEHTERAN KONSERLERİYLE ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA TAŞINACAK

Fetih coşkusu, İstanbul genelinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası'nın mehteran konserleriyle şehrin farklı noktalarına taşınacak.

Bu kapsamda, Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Ümraniye Meydanı, Kartal Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Cami, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı'nda mehteran performansları sergilenecek.

Kutlamalar kapsamında ayrıca İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası binaları ile Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binası, Yedikule Surları, Rumeli Hisarı ve Galata Kulesi'nde fotoğraf ve video mapping gösterileri yapılacak.