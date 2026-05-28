Netanyahu denilen zalim gereken dersi alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

BAYRAMLAR DAYANIŞMA GÜNLERİ: Her şeyden önce, bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabi Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabb'im oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.

GAZZE'DE YAŞANANLAR AYRI BİR VAKFE: Her şeyden önce tabi bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabb'im inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

'İSTANBUL SİMİDİ AYRI'

Bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının da bayramını tebrik edip simit ikramında bulundu. İkram sırasında bir gazetecinin "Rize simidinin yerinin ayrı olduğunu" söylemesi üzerine Erdoğan şöyle yanıt verdi: "Yok be, İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı" dedi.

29 MAYIS'TA FETİH KUTLAMASI VE BAYRAMLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda İstanbullularla Haliç'te bir araya gelecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na tüm İstanbulluları aileleriyle birlikte davet etti. Program, 29 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek programda hem Kurban Bayramı'nın manevi iklimi hem de İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü coşkusu birlikte yaşanacak. Program kapsamında Azerin konseri, mehteran gösterileri düzenlenecek.