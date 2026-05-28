SOLOTÜRK fethin 573’üncü yılında İstanbul’u selamlayacak

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı hava akrobasi ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. SOLOTÜRK, kutlamalar kapsamında ilk olarak bugün 16:30'da Yenikapı Meydanı'ndan havalanarak çevre tanıma uçuşu yapacak. SOLOTÜRK 16:45'te ise Boğaz selamlama uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK, yarın saat 18:00'de ise Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Yurt içi ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan SOLOTÜRK, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya havacılık tarihinde kendini ait patentli olan ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası olan SOLOTÜRK'ün pilotları, dünyanın en iyi pilotları arasında yer alıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Yenikapı Meydanı'nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor.