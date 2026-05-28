SON DAKİKA... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır!

SON DAKİKA... Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası karışan Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk arayışına giren Özgür Özel, partinin grup başkanı seçilmişti. Yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği toplantının usulsüz yapıldığını belirterek TBMM'ye dilekçe vermiş ve iptalini istemişti. Bu hamlenin ardından Kılıçdaroğlu'ndan "Tarafımdan gerekli bilgilendirme yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" açıklaması geldi.

