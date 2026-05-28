TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: ’Utanç verici müdahaleyi unutmayacağız’

27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletin oylarıyla iş başına gelen Başbakan Adnan Menderes ve hükümetinin, hukukun ve demokrasinin hilafına yargılanarak idam edilmeleri, halkımızın gönlünde derin yaralar açmıştır. Demokrasi ve hukukun ayaklar altına alındığı bu utanç verici müdahaleyi unutmadığımızı, milli iradeye kasteden her türlü darbe ve vesayet anlayışına karşı durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" paylaşımı yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Siyasi tarihimizin utanç sayfası 27 Mayıs'ın yıl dönümünde, katledilen milli irade kahramanları Başbakan merhum Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" derken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Aziz milletimizin vicdanında müstesna bir yere sahip olan devlet adamlarımızın hatırası yaşamaya devam edecek" dedi.

