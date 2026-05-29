‘40 günde seçim olamayacağını biliyorlar’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayram ziyaretinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin çıkışta yaptığı açıklamada, "40 gün içinde kurultaya gidelim" diyen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve destekçilerine tepki gösterdi. Tekin, "Israrla arkadaşlarımız 40 gün içinde seçim olmasını istiyorlar. 40 gün içerisinde bir seçimin olamayacağını Sayın Özel'in yanındaki hukukçuların tamamı da çok iyi biliyor. Ama ısrarla tabanı konsolide edebilme ve onları kandırma adına sürekli bu cümleleri kullanmaları bizim parti emekçilerimize büyük bir haksızlıktır. Vazgeçin bundan" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA PARTİLİLERDEN ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konutuna gelen partililerle bayramlaştı. Ziyaretçiler arasında eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de yer aldı.