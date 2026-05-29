Bakan Uraloğlu’ndan anlamlı bayram ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valiliği Köşk Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Huzurevinde kalan vatandaşlarla bir araya gelen Uraloğlu, bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı. Yaşlı vatandaşların toplumun en kıymetli değerleri olduğunu belirten Uraloğlu, "Sizler bu devlet için, bizim için çok önemlisiniz. Sizler bizim baş tacımızsınız." dedi.

Ziyaret sırasında vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Uraloğlu, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Huzurevinde kalan vatandaşlar ise devletin her zaman yanlarında olmasının kendilerine güç verdiğini belirterek Bakan Uraloğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, huzurevinde kalan vatandaşlara çiçek takdim etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Bakan Uraloğlu'na ziyaretinde AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ve AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan eşlik etti.

